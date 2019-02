Cette année, les projets de Batibouw mettront tous en lumière un aspect différent de la construction et de la rénovation. Certains sont nouveaux, d’autres amorcent leur retour...

Innovation House

Cette innovation 2019 met à l’honneur les nouveautés des exposants. Il s’agit d’un grand stand central où seront présentées les 25 innovations les plus pertinentes du salon, sélectionnées par un jury indépendant composé de professionnels de la construction. Parmi ces 25 innovations, le jury en nominera cinq pour les Belgian Building Awards. Une seule d’entre elles décrochera l’Award « Product Innovation ». L’Innovation House se trouve dans le Palais 5, stand 201.

Skills demo’s

Encore une nouveauté 2019 ! Celle-ci proposera aux futurs professionnels du secteur de la construction d’effectuer des démonstrations de leur métier dans le Hall Astrid (qu’il s’agisse de sanitaires, de chauffage, de techniques de réfrigération, de soudage, d’électricité, d’automatisation, de peinture, d’ébénisterie, de menuiserie, de pose d’ardoise, etc.). A noter que Batibouw organise ces démonstrations en collaboration avec l’école « Art & Métiers » et WorldSkills Belgium, deux acteurs clés dans la promotion et la valorisation des métiers manuels, techniques et technologiques.

Start-up Corner

Troisième nouveauté 2019, le Start-up Corner. Il s’agit d’une plateforme indispensable pour les petits et les grands acteurs du secteur de la construction et de la rénovation. Pour la première fois, des start-ups et des entreprises moins connues seront également présentes au salon, dans le Palais 5, sur le stand 605. Dans le Start-up Corner, elles présenteront aux visiteurs un produit de construction ou de rénovation innovant et unique tout au long du salon.

Light Avenue

Forte de son succès, la formule de la Light Avenue (dans le Patio entre les Palais 8 et 9), sera réitérée en 2019. Plusieurs nouveaux exposants rejoindront l’allée où les visiteurs auront l’occasion de découvrir comment l’éclairage contribue à créer un intérieur chaleureux et agréable.

Build-IT

Le jeudi 21 et le vendredi 22 février, la douzième édition de Build-IT s'installera dans le Hall Astrid. Les experts en technologies de l’information et de la communication (software et hardware) y créeront un évènement ICT unique. En outre, l’édition 2019 ayant notamment pour thème « Smart Building », Build-IT sera encore plus pertinent puisque la technologie informatique ne cesse de gagner en importance, et ce même dans la construction.

Garden Room

Le jardin est le prolongement de notre habitation et Batibouw n’y déroge pas. Ces jardins couverts, installés dans une tente de 500 mètres carrés, se trouvent à l’extérieur, devant le Palais 1. L’aménagement d’un jardin est une discipline particulière qui peut avoir un impact considérable sur l’ambiance globale d’une habitation... Une bonne raison d’y faire un saut !

Walk of Floors

Batibouw est un salon d’expériences et de découvertes qui met en éveil les cinq sens des visiteurs. C’est pourquoi les derniers pourront explorer pour la deuxième fois le Walk of Floors dans le Palais 6. Ils découvriront les différents sols exposés, pourront les toucher ou marcher dessus.

Walk of Flame

Ayant reçu un accueil positif l’année dernière, le Walk of Flame est en passe de devenir une nouvelle valeur sûre dans le Palais 6 de Brussels Expo. Tous les professionnels des poêles et cheminées accueilleront les visiteurs dans cette allée chauffée et y exposeront leurs plus belles pièces.