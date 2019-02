Les atouts d’une rénovation et d’une construction clé-sur-porte sont plus ou moins identiques. De nombreux particuliers ignorent toutefois qu’il est possible de rénover l’esprit tranquille...

Rénover exige souvent autant d’énergie et de disponibilité que de construire neuf. Pour cette raison, la rénovation clé-sur-porte prend tout son sens. En effet, grâce à cette dernière, il est possible de tout régler via un seul partenaire. Le client a également une vue claire et précise sur la somme à débourser, et ne court pas le risque de voir les différents corps de métier se rejeter la faute en cas de problème.

Pour cette raison, la plupart des entreprises clé-sur-porte proposent également une rénovation (moyennant une certaine ampleur, souvent à partir de 50 000 euros.)

Quels sont les avantages de la rénovation clé-sur-porte ?

· Un interlocuteur unique. Vous êtes pris par la main de bout en bout par le conducteur de chantier. Il veillera à ce que vos souhaits soient toujours respectés. Il sera également responsable de tous les problèmes potentiels qui pourraient se présenter. Une personne-ressource précieuse tout au long du processus de rénovation.

· La prise en charge totale. L’entreprise clé-sur-porte réalise entièrement le processus de rénovation, de A à Z.

· Le respect des délais et des prix. Comme dans le cas d’une construction clé-sur-porte neuve, le client est assuré de ne pas dépasser le budget fixé, et la date convenue d’achèvement des travaux. De plus, il bénéficie également de la garantie de la société.

· Le professionnalisme. Le fait de rénover avec une firme clé-sur-porte permet de profiter des mêmes ouvriers qualifiés que dans le cas d’une construction neuve.

· La tranquillité d’esprit. En cas de soucis techniques ou de retards, la firme clé-sur-porte est 100% responsable. Le maître d’ouvrage peut donc dormir sur ses deux oreilles du début à la fin du processus de rénovation.

Côté face, certains diront que la rénovation clé-sur-porte est moins créative qu’avec le triangle traditionnel maître d’ouvrage/architecte/corps de métier. En réalité, c’est souvent au cas par cas...

Quel type de rénovations ?

La rénovation clé-sur-porte touche à tous les postes habituels de la rénovation : extensions, rehausses, réaménagement total ou partiel de l’espace intérieur, isolation, architecture d’intérieur, rénovation du système électrique ou de chauffage... En termes de rénovations, les requêtes les plus fréquentes sont les extensions des pièces de vie (salon, séjour, cuisine...). Il peut aussi s’agir de la remise à neuf complète d’une maison ancienne (réaménagement de l’espace existant). Ce lifting inclut notamment l’abattage des cloisons, l’architecture intérieure, les sols, les portes, les murs, les plafonds, les fenêtres, le système de chauffage, l’éclairage... Bref, tout y passe !

La rénovation professionnelle aussi

Outre les biens des particuliers, la plupart des firmes clé-sur-porte rénovent également les surfaces professionnelles. Cette opération s’avère toutefois plus technique. Elle nécessite en effet une connaissance et une étude approfondies du chantier car on ne rénove pas un laboratoire comme un garage, ou encore un restaurant... A chaque fois, des précautions particulières doivent être prises afin que l’opération se déroule dans les règles de l’art. Dans un garage automobile, par exemple, l’entreprise devra être attentive au traitement des hydrocarbures, tandis qu’elle accordera la plus grande attention au taux d’humidité dans la cave à vin d’un restaurant...