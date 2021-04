Eco$story | Pourvue de deux chambres doubles, l'Empathy Suite semble avoir été conçue pour accueillir quatre personnes. Et pourtant... Avec une surface totale d'un peu plus de 830 mètres carrés répartie sur deux étages, sa superficie et ses équipements racontent une tout autre histoire ! Au total, la suite possède 52 places assises, une immense table pouvant accueillir 30 convives, ainsi qu'un bar en arc de cercle pour 13 personnes. Après avoir pris un petit cocktail, vos invités pourront également profiter d'une vue imprenable sur Las Vegas depuis le vaste jacuzzi taillé dans le balcon du penthouse...