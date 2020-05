Près de 2000 abonnés en balade à Pairi Daiza, une reprise progressive et sous contrôle Conjoncture Anne Masset

"P airi Daiza, c’ est notre jardin!, s’exclame un couple d’abonnés qui a l’habitude d’y venir une trentaine de fois par saison. Nous habitons un appartement à La Louvière et on voulait absolument être présents pour l’ouverture. Maintenant, on va parcourir le parc et en profiter!” Il est 10 heures ce lundi matin, le soleil brille...