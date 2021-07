De Croo à Loones (N-VA) : "Je partage votre inquiétude sur nos finances publiques"

Malgré le retour de la croissance, le déficit public global se détériore

Le rapport du Comité de monitoring était attendu avec beaucoup d’intérêt du côté des cabinets ministériels. Un vent favorable nous l’a acheminé, et les résultats sont très disparates. En résumé : côté fédéral (entité I), les nouvelles sont plutôt bonnes, tandis que du côté des Régions et des pouvoirs locaux (entité 2), les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Résultat des courses : malgré le retour de la croissance, plus forte qu’attendu en début d’année pour cette année surtout (+5,5%), le déficit public global (entité 1 et entité 2) se détériore.