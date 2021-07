Ces formations de l'IFAPME qui mènent à des métiers en pénurie : "90 % des apprenants trouvent un emploi en moins de six mois"

L'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) a mis à jour sa liste de formations et propose pour l'année académique prochaine quelque 200 programmes, dont près de 80 mènent à des métiers qualifiés d'"en pénurie" par le Forem, indique-t-il vendredi. Les apprenants qui réussissent la formation d'un métier en pénurie se verront octroyer un incitant financier de 350 euros, une préparation à un entretien d'embauche ainsi que la promesse d'un entretien d'embauche.

Dans les six mois après leur formation, 83 % des apprenants en alternance diplômés de la filière Apprentissage (dès 15 ans) ont trouvé un emploi ou ont continué leur formation. Dans la filière adulte (à partir de 18 ans), ils sont près de 90 % à trouver un emploi en moins de six mois, selon la dernière enquête réalisée en 2020 auprès de 1 700 apprenants de l'IFAPME.

Les domaines concernés sont très divers. Les formations vont des métiers de l'alimentation (boucher), aux travaux manuels (couvreur, charpentier, maçon, etc.) en passant par l'informatique ou le tourisme. La liste complète est à retrouver ici.