Walibi, Plopsa Coo et Grottes de Han: les parcs de loisirs sont aussi sous eau

Les intempéries n’ont pas épargné grand monde en Belgique. Des dizaines de communes se sont retrouvées sous eau, et alors que l’eau commence doucement à se retirer, il est l’heure de faire le bilan. Au niveau des parcs d’attractions et des parcs animaliers, il y a aussi des dégâts. “Chez nous, cela se passe mieux que pour toutes les personnes sinistrées en bas du parc, souffle Ronald Renson, responsable opérationnel du Monde Sauvage d’Aywaille. On est sur le sommet d’une colline donc à part quelques chemins abîmés ou détruits, nous n’avons pas de gros dégâts. Le plus impressionnant, c’est que nous avons perdu un local technique dans le bas du parc. Au niveau de l’électricité, il faudra régler beaucoup de choses aussi.”

Par contre, les nouvelles sont moins bonnes pour la Grotte de Remouchamp, qui fait partie des activités du Monde Sauvage. “Les dommages sont énormes et la grotte est complètement inondée… Impossible de connaître l’étendue des dégâts pour le moment, mais je pense surtout aux personnes qui ont tout perdu dans le village. De notre côté, ce n’est que du matériel et les animaux vont bien.”

Du côté des Grottes de Han et de son parc animalier, pas de victimes humaines ou animales non plus, mais les dégâts sont plus importants. “On ne sait pas encore faire le bilan, on attend la décrue et l’eau descend assez lentement cela peut prendre quelques jours pour avoir accès au site. Les grottes sont encore sous eau et il faudra voir l’état du système électrique même si nous avions déjà tout mis en hauteur. Mais des niveaux pareils, c’est du jamais vu. Dans le parc animalier, on parle surtout de clôtures ou de chemin abîmés, a priori. Le restaurant est aussi touché. Pour les animaux, pas de souci, heureusement. Ils sont en liberté et ont eu le temps d’aller se réfugier sur les hauteurs”, explique Magali Nicolaï, porte-parole du parc.

À Pairi Daiza, les dégâts sont presque nuls, si ce n’est que la Dendre a légèrement débordé au niveau du village des rapaces.

Du côté de Walibi et Plopsa Coo, par contre, la situation est beaucoup plus délicate. À Coo, le parc est fermé depuis mercredi et pour tout le week-end, au moins. “Il est vraiment difficile de connaître l’étendue des dégâts car tout le parc est sous eau", souffle Steve Van den Kerkhof, CEO du groupe Plopsa. "En raison des conditions météorologiques dans la région et de l'insécurité des routes, Plopsa Coo sera fermé jusqu'au 18 juillet 2021 inclus. Tous les visiteurs qui ont une réservation pour ces jours peuvent utiliser leurs billet pour visiter le parc à une autre date", précise le parc.

© Plopsa

© Plopsa





© Plopsa





À Walibi, le parc a fermé jeudi en cours de journée et a annoncé jeudi soir une fermeture pour ce vendredi, également. “Suite aux pluies exceptionnelles du 15 juillet 2021, le site Walibi Belgium – Aqualibi restera fermé ce vendredi 16 juillet 2021. Les visiteurs ayant une réservation pour ces 15 et 16 juillet 2021 peuvent désormais réserver une nouvelle date pour visiter les parcs du site. Nous souhaitons beaucoup de courage à celles et à ceux qui subissent aussi, comme Walibi Belgium, les conséquences de ces intempéries”, annonce le parc.