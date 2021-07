Comment bien préparer sa déclaration de sinistre ?

L'assureur Ethias parcourt les villes et communes les plus touchées dès ce lundi 19 juillet, afin de conseiller les victimes dans leurs démarches d’indemnisation.

Du 19 au 30 juillet, plusieurs bus d'Ethias seront déployés tous les jours ouvrables ainsi que ce 21 juillet de 9h30 à 16h30 pour sillonner les communes les plus sinistrées par les inondations de la semaine dernière.

Ces centres mobiles de crise, équipés d’une connexion internet, transportent une équipe pluridisciplinaire de conseillers et d’inspecteurs pour faciliter la déclaration et accélérer le traitement des sinistres.

Ci-dessous, le calendrier des lieux qui seront visités cette semaine.

© Ethias





En outre, Ethias verse une avance de fonds automatique et immédiate de 1 500 euros à chacun de ses assurés particuliers, dès l’ouverture d’un dossier pour les habitations sinistrées à la suite des inondations. L'assureur a également décidé de proposer une offre de soutien psychologique, via Ethias Services

Enfin, Ethias prodigue d'ores et déjà ses conseils pour bien préparer sa déclaration de sinistre : établir une liste détaillée des biens endommagés, solliciter un devis auprès d’un entrepreneur (sauf si l’assuré compte faire les réparations lui-même), prendre autant de photographies significatives que possible des dégâts (ces éléments ne doivent pas être joints à la déclaration de sinistre) et surtout bien conserver les biens endommagés pour les tenir à la disposition de l’assureur. Les éléments dégradés et non récupérables peuvent être évacués après en avoir pris des photographies

A noter que les clients d’Ethias peuvent déclarer et suivre leurs sinistres en ligne sur leur espace client sécurisé, accessible sur smartphone.

Consultez les mises à jour de l’itinéraire et des informations pratiques ici