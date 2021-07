Coronavirus : le patron de l'OMS veut rassurer les groupes pharmaceutiques sur les brevets : "Nous ne pouvons pas saisir votre propriété"

"Nous ne voulons pas que vous rencontriez des problèmes financiers à cause de la suspension des brevets", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus au début d'une réunion davec l'Organisation mondiale du commerce, des fabricants de vaccins, ainsi que des institutions financières internationales.

"Bien sûr que nous ne pouvons pas saisir votre propriété", a-t-il insisté.

Il a vanté l'idée d'un "programme incitatif", sans donner plus de détails sur la manière dont ce système pourrait fonctionner.

Il s'agit de la seconde réunion de ce genre à Genève, pour tenter de réconcilier des points de vue très différents sur le meilleur moyen d'augmenter la production de vaccins contre le Covid-19 afin de réduire l'inégalité vaccinale, qui voit les pays riches vacciner l'essentiel de leur population tandis que les pays pauvres doivent attendre avant de recevoir les doses y compris pour les personnels soignants et les personnes vulnérables.

Face a cette pandémie, qui a fait officiellement plus de 4 millions de morts et certainement beaucoup plus depuis décembre 2019, "les profits et les brevets doivent passer au second plan", a insisté le Dr Tedros, par lien vidéo de Tokyo.

Il estime qu'il faut 11 milliards de doses de vaccins pour arriver à protéger 70% de la population de chaque pays d'ici la mi-2022.

Outre la levée temporaire des brevets il s'agit de lever les barrières douanières et non douanières à la circulation des ingrédients des vaccins, mais aussi que les laboratoires acceptent de transférer leur technologie.