Il y a plus d'emplois disponibles qu'au début de la crise du coronavirus

En juin de cette année, il y avait 1,4 % de jobs disponibles en plus qu'en janvier 2020. C'est ce qu'indique l'entreprise de ressources humaines Acerta à l'issue d'une enquête effectuée auprès de plus de 30 000 entreprises. C'est la première fois depuis l'éclatement de la crise du Covid-19 que le nombre d'emplois sur le marché est en hausse. Ce rebond a été plus marqué encore durant les six derniers mois. De janvier à juin 2021, le taux d'emplois disponibles a augmenté de 4,3 %. Dans les plus petites structures (moins de 20 travailleurs), il y a désormais 8 % d'employés en plus qu'avant la crise du coronavirus.

Cette reprise de l'emploi concernait presque tous les secteurs. Seuls l'Horeca (-5,3 %), l'industrie métallurgique et manufacturière (-4,9 %) n'ont pas rattrapé leur niveau de janvier 2020. Du côté de la construction (+4,9 %) et de l'alimentaire (+3 %), l'emploi a été en hausse permanente sur toute la période, même durant la crise sanitaire.

"Les mesures de soutien mises en place par le gouvernement ont sans aucun doute aidé à traverser cette période compliquée, les licenciements - pour la plupart des entreprises - ont pu être limités", analyse Nele Mertens, juriste conseil auprès d'Acerta. "Entre-temps, une 'réduction de reprise' a été annoncée pour le troisième trimestre, et ce pour l'ensemble des secteurs, à condition de diminuer le chômage temporaire ou de créer de nouveaux emplois. L'accent n'est donc plus uniquement mis sur la stabilisation de l'emploi, mais aussi sur la croissance de l'emploi."