138 millions d'euros, la rançon à payer par le gouvernement pour la paix sociale

Les compromis accordés pour que syndicats et patrons puissent finalement s'entendre coûteront la bagatelle de 138 millions d'euros au gouvernement fédéral.

L'accord social conclu avec patrons et syndicats va faire gonfler le budget fédéral belge 2022 de 138 millions d'euros, révèlent nos confrères du Tijd sur la base d'informations obtenues auprès du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS). La grande majorité de cette enveloppe, à savoir 111 millions, servira à éviter une hausse des cotisations sociales et des impôts pour les employeurs. Un mécanisme qui permettra aux plus petits revenus de recevoir un salaire net quasiment similaire au brut. Un montant d'environ 19 millions d'euros est prévu pour la réduction des charges patronales.

Les répercussions sur le budget seront, selon De Tijd, finalement contenues à un certain degré. Initialement, les pouvoirs publics redoutaient une facture pouvant s'élever à près d'un demi milliard d'euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec l'adaptation de la prime de travail, le gouvernement évite soigneusement de tomber dans le piège du chômage. Une manœuvre qui n'est toutefois pas sans conséquences. Cette augmentation de la prime menace de faire perdre des avantages fiscaux et parafiscaux aux travailleurs accédant à des fonctions mieux rémunérées.

Les documents gouvernementaux stipulent que la coalition Vivaldi a bien conscience de ce risque. Elle s'attend toutefois à ce qu'il soit intégré à la réforme fiscale prévue par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Quand arrivera-t-elle? Pour le moment, mystère...