La Belgique lève pour plus de 3 milliards d'euros de dette à long terme

La Belgique a levé pour plus de 3,1 milliards d'euros de dette lundi à long terme, notre pays bénéficiant en partie de taux négatifs, a annoncé l'Agence de la dette. Dans le détail, 1,419 milliard d'euros a été emprunté via une obligation linéaire (Olo) à 10 ans, à un taux moyen de -0,187 %. Un taux négatif signifie que le montant du remboursement sera légèrement inférieur à celui emprunté ou, en d'autres termes, que les prêteurs "paient" une certaine somme pour pouvoir prêter à la Belgique.

Notre pays a également emprunté 0,842 et 0,84 milliard d'euros, via des Olo dont les échéances sont fixées en 2034 et 2040, à des taux de respectivement 0,023 % et 0,387 %.