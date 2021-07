Le porte-conteneurs Ever Given arrivera jeudi à Rotterdam

Le porte-conteneurs Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez en mars, arrivera dans le port de Rotterdam jeudi, soit un jour plus tard que prévu. Le navire devrait y rester jusqu'au début du mois d'août pour décharger et charger des conteneurs. Après cela, il partira pour Felixstowe, en Angleterre.