Gare au Smishing: des fraudeurs envoient de faux SMS au nom de Card Stop

Ces derniers jours, des SMS au nom de Card Stop sont envoyés pour demander aux personnes de bloquer d’urgence leur carte bancaire. Or, il s’agit de messages erronés qui n’émanent nullement de Card Stop mais bien de fraudeurs.

Le lien indiqué dans le SMS conduit vers un faux site web sur lequel les personnes doivent compléter leurs données bancaires.

La technique utilisée par les fraudeurs est une variante du phishing (de l'anglais fishing : pêcher) appelée le Smishing, ou SMS phishing. Cela signifie que vous recevez un message sur votre téléphone mobile (SMS ou autre) par lequel des personnes mal intentionnées essayent de ‘pêcher' des informations personnelles. Ces personnes se font passer pour Card Stop, une banque ou un émetteur de cartes de crédit et demandent habituellement des informations personnelles : nom, adresse, numéro de carte, code PIN etc.

C’est ainsi que les fraudeurs parviennent à récupérer les données bancaires de leurs victimes. Leur modus operandi est le suivant : envoyer un message qui contient un lien renvoyant vers un faux site web, presque parfaitement identique au site légitime. Le plus souvent, la technique se base sur l’envoi d’un e-mail, mais les fraudeurs utilisent de plus en plus souvent des messages via les réseaux sociaux ou, dans ce cas-ci, via des sms.

Se protéger contre le smishing peut se faire de la même manière que contre le phishing. Il convient de ne jamais communiquer votre code pin ou tout autre code bancaire via téléphone, e-mail ou réseaux sociaux. Les banques ne vous demanderont jamais ce type d’information. De même, Worldline, le gestionnaire de Card Stop, ne vous le demandera jamais non plus.

Pour celles et ceux qui se seraient cependant laissés prendre, veuillez suivre les étapes suivantes le plus rapidement possible : prenez contact avec votre banque, prévenez Card Stop (www.cardstop.be ou au 070 344 344) si vous avez également fourni des données de votre carte, changez vos codes et déposez plainte auprès de la police.