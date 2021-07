L'inflation en hausse à cause des prix de l'énergie

Cette hausse est principalement due à l'augmentation de l'inflation de l'énergie. En juillet, les hausses de prix ont concerné l'électricité, le gaz naturel, les carburants, les chambres d'hôtel, les billets d'avion, les voyages à l'étranger et les city-trips, les vacances organisées en Belgique, les villages de vacances et campings, les restaurants et cafés, l'assurance incendie, les pommes de terre ainsi que le poisson et les fruits de mer.

Les loyers et les articles d'hygiène corporelle ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

L'indice des prix à la consommation a progressé en juillet de 0,95 point, soit de 0,85%. L'inflation sur la base de l'indice santé augmente quant à elle de 1,14 à 1,83%.