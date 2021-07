La moitié des Belges veut aller au restaurant aussi souvent qu'avant la crise

D'après la dernière enquête de Lightspeed, le distributeur de systèmes de caisses de sortie, 40 % des Belges déclarent vouloir retourner au restaurant au mois d'août. En novembre, ils n'étaient que 23 %. De manière générale, la moitié des Belges compte aller manger à l'extérieur aussi souvent qu'avant la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Un répondant sur quatre indique qu'il ira au restaurant plus d'une fois par semaine le mois prochain, principalement pour rattraper le temps perdu (16 %) ou par crainte que le secteur ne ferme à nouveau ses portes (7 %).

Hésitation

Cependant, un grand nombre de personnes hésitent toujours à sauter le pas, par crainte du virus. "Alors que de nombreux consommateurs sont impatients de retrouver leur bar ou leur restaurant préféré, ce sondage montre que de nombreux Belges n'ont pas les moyens financiers de rattraper le temps perdu, éclaire Philippe Khodara, product manager chez Lightspeed. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un quart des Belges mangent au moins une fois par semaine au restaurant et 10 % disent même le faire trois fois par semaine ou plus. Ce soutien des consommateurs est extrêmement important pour le secteur de la restauration locale."

A noter que 4 Belges sur 10 déclarent qu'ils renonceront à se rendre au restaurant s'ils ne peuvent pas payer par carte, notamment pour des questions d'hygiène et de gain de temps. Le service rapide (commande et paiement) et la possibilité de réserver en ligne sont désormais perçus comme étant fondamentaux pour les clients (42 % et 41 %). La précommande et la livraison (21 %) arrivent également en bonne place.