Comment Anvers est devenue la capitale mondiale du diamant

Voici les montants astronomiques des primes touchées par chaque équipe lors de l'Euro 2020 de football

Depuis plusieurs mois, les plus gros championnats et clubs de football du monde se plaignent des difficultés financières auxquelles ils doivent faire face. Mais à en juger par les primes offertes lors de l'Euro 2020, la crise a été clémente avec certains. Sur le mois écoulé, 24 pays viennent en effet de se partager plusieurs centaines de millions d'euros de primes, bien plus encore que lors de l'Euro 2016.