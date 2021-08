En juillet, le chômage est en baisse en Wallonie pour le cinquième mois consécutif

Fin juillet, la Wallonie comptait 207 540 demandeurs d'emploi inoccupés, soit 11 918 personnes ou 5,4 % de moins qu'en juillet 2020, a annoncé mardi le Forem. Le taux de la demande d'emploi redescend ainsi à 12,9 % de la population active au sud du pays, contre 13,7 % en juillet 2020 et 13,2 % en juillet 2019. La demande d'emploi diminue à nouveau dans toutes les classes d'âge, en juillet, et particulièrement parmi les plus jeunes : -9,4 % parmi les moins de 25 ans et -9,0 % parmi les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans.

En glissement mensuel, le nombre de demandeurs d'emplois est toutefois en hausse: +7,3 % ou +14 156 personnes. "Une augmentation de cet ordre n'est pas étonnante car elle a lieu chaque année à cette période pour deux raisons principales : c'est à cette période que des jeunes sortis des études viennent s'inscrire au Forem et débutent leur stage d'insertion professionnelle ; des travailleurs de l'enseignement engagés sous contrat temporaire durant l'année académique (re)viennent dans la demande d'emploi en début d'été", nuance le Forem dans un communiqué.

En juillet, le Forem a par ailleurs diffusé 36 035 offres d'emploi, c'est-à-dire 45 % de plus qu'en juillet 2020. "À ces offres s'ajoutent 9 635 offres reçues d'un autre service public de l'Emploi et publiées sur le site du Forem", précise le Forem, qui rappelle que le secteur horeca connait à nouveau une forte croissance relative: +135 %, soit 873 postes de plus qu'en juillet 2020.

Pour répondre rapidement à ce besoin de main-d'œuvre, l'office régional de l'emploi a mis sur pied durant l'été des salons de l'emploi dédiés à l'Horeca en collaboration avec l'IFAPME et l'UCM.