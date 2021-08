Le bio représente plus de 7 % de la superficie agricole belge

Entre 2019 et 2020, le nombre d'exploitations bio a progressé de 4,9 %, ce qui correspond à un accroissement des surfaces converties et en conversion de 6,4 %. Le bio représente désormais 7,2% de la superficie agricole utilisée, selon les chiffres annuels communiqués par le SPF Economie. 90,8 % de la superficie dédiée à ce type d'agriculture est située en Wallonie. C'est donc dans le Nord du pays que la marge de progression est la plus grande. Ainsi, en Flandre, le cheptel porcin bio a crû, en un an, de 58,6 %. 48,4 % du cheptel porcin bio belge se situe à présent en Flandre.

Enfin, l'élevage aviaire biologique est en progression, surtout en Wallonie, avec 12,7 %.