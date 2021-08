Le fisc belge réclame 45 millions d'euros à New York

Le fisc belge a convoqué une série d'Américains et de fonds de pension à New York, répartis sur sept affaires judiciaires, avec une créance d'au moins 45 millions d'euros. C'est ce qu'écrit De Tijd ce jeudi. Les convocations, qui datent de fin juillet, sont une ramification du scandale CumEx. Ce scandale concerne des fraudeurs qui ont indûment demandé le remboursement de retenues à la source sur des dividendes. Un groupe de médias, dont De Tijd, a révélé en 2018 que onze pays européens ont été touchés et ont perdu un total de 55,2 milliards d'euros.

L'État belge a perdu 201,5 millions d'euros. La justice et les autorités fiscales s'efforcent désormais de récupérer l'argent et de traduire les coupables en justice.

Les convocations à New York, que De Tijd a pu lire, s'inscrivent dans ce cadre. C'est la première fois que les autorités fiscales belges poursuivent en justice les fraudeurs de CumEx. Dans d'autres pays, des poursuites sont en cours depuis un certain temps.

Les autorités fiscales visent huit Américains, sept fonds de pension et le courtier en actions FGC Securities comme auteurs ou complices.

Selon les citations à comparaître belges, ils ont tous agi de la même manière au cours de la période 2012-2015. Ils ont créé des fonds de pension. Ils ont ensuite fait valoir qu'ils possédaient des actions de sociétés belges cotées en bourse et qu'ils payaient un précompte mobilier sur les dividendes de ces sociétés.

Par la suite, les huit Américains ont réclamé la retenue à la source de 25 % à nos autorités fiscales, alors que les fonds de pension n'étaient pas réels, qu'ils ne possédaient aucune action et qu'ils n'ont donc reçu aucun dividende.