Le salon de l'auto de New York n'aura finalement pas lieu cette année

Les organisateurs du salon de l'automobile qui devait se tenir à New York du 20 au 29 août ont décidé mercredi d'annuler l’événement en raison de la montée des cas de contamination au variant Delta du Covid-19 et des nouvelles mesures de restrictions.

Le salon devait être l'un des premiers gros événements professionnels de l'année au Centre de convention Jacob Javits, qui a principalement servi cette année de centre géant de vaccination.

Mais "les circonstances ont changé au cours des dernières semaines, et plus particulièrement des derniers jours, et il est plus difficile de créer un événement qui soit à la hauteur des attentes de nos clients", a écrit Mark Schienberg, responsable de l'organisation, dans un message.

"En tant que gardiens du salon de l'auto de New York, vieux de 121 ans, nous nous devons d'offrir un environnement sans danger pour tous les visiteurs, exposants et milliers d'hommes et de femmes qui organisent l'événement", a-t-il souligné.

Les organisateurs faisaient pourtant preuve d'enthousiasme à l'approche du salon. "Tous les signes étaient positifs et le salon devait faire son retour encore plus fort que jamais", a remarqué M. Schienberg. "C'est une autre histoire aujourd'hui."

Face à la résurgence du nombre de cas de Covid, due au variant Delta, les autorités locales multiplient depuis quinze jours les annonces sur de nouvelles mesures de restriction.

Mardi, le maire de New York Bill de Blasio a ainsi annoncé qu'une preuve de vaccination sera bientôt exigée pour se rendre au restaurant, dans les salles de spectacle ou de sport, avec de premiers contrôles prévus mi-septembre.

Il a par ailleurs "fortement" encouragé la population, vaccinée ou non, à porter de nouveau un masque dans les espaces fermés.

D'autres événements sont encore prévus au Centre Javits au cours des prochaines semaines, dont un salon de la joaillerie.