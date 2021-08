Intempéries : la confédération du bâtiment plaide pour des dommages-intérêts élevés

La Confédération de la construction a recensé une cinquantaine de propositions pour reconstruire les régions touchées par les inondations de juillet. Elle demande, entre autres, la mise à disposition de ressources pour compenser les dommages assurés et non assurés, et que le plus grand nombre possible de travaux de réparation et de rénovation tombent sous le régime de la TVA à 6 %.

Les travailleurs de la construction devraient également être déployés de manière aussi souple que possible et les permis de construire devraient être accordés plus rapidement. Lundi, la confédération s'est entretenue avec la commissaire à la reconstruction, Sylvie Marique. Dans les semaines à venir, elle discutera avec les gouvernements fédéral et wallon de la manière dont le secteur de la construction peut contribuer à la reconstruction.