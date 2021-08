La Fondation Roi Baudoin attribue 1,7 million d'euros à 25 organisations sociales en Belgique

Le Fonds Venture Philanthropy, géré par la Fondation Roi Baudoin, a investi plus de 1,7 million d'euros dans 25 organisations et associations à vocation sociale, annonce mardi la fondation. Celles-ci bénéficieront d'un accompagnement de consultance externe durant au moins trois ans. L'objectif est de soutenir l'inclusion sociale en Belgique en offrant aux associations et organisations un soutien structurel pour les aider à se développer et ainsi, à étendre leur empreinte sociétale. Pour ce faire, le Fonds Venture Philanthropy veut apporter une aide structurelle qui fait défaut au secteur, les subsides publics, principale source de financement des associations, étant en général plus liés a des projets spécifiques plutôt qu'au développement des organisations en question. Ce soutien prend la forme de conseils externes et d'investissements.



Après un appel à projet, 25 organisations ont été sélectionnées et bénéficieront d'une aide maximum de 80 000 euros chacune pour un total de plus de 1,7 million d'euros. Parmi ces organisations, 12 se situent à Bruxelles, 11 en Flandre et deux en Wallonie.



Parmi les sélectionnés, on compte Refresh, à Bruxelles, une entreprise d'économie sociale qui a développé un projet d'agriculture hors-sol accompagné d'une cantine et d'un verger urbain. Le Club artisanal et culturel de Tamines (Sambreville) propose, lui, un espace de formation et des séances d'information pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Enfin, Uilenspel, situé à Gand, offre un soutien scolaire gratuit aux enfants en situation de vulnérabilité.