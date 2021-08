Les Belges dans le top 5 des travailleurs avec la plus longue retraite

Attendue par de nombreux travailleurs pendant une bonne partie de leur carrière, la retraite vient les récompenser après une vie active (normalement) bien remplie. Mais comme souvent, des disparités plus ou moins fortes existent entre les pays et les continents. Une récente enquête de comparethemarket vient de passer au crible la durée effective de la pension dans un peu moins de 50 pays.

Un top 10 très européen

Pour établir son classement, le site web a pris en compte l'âge officiel de la retraite (pour un travailleur ayant débuté sa vie active à 22 ans), l'âge effectif de la retraite (l'âge moyen auquel les plus de 40 ans partent à la retraite), et le nombre d'années que devrait durer la retraite (sur la base de l'espérance de vie moyenne dans chaque pays au moment de la mise à la retraite).

Au sommet du classement, on retrouve la France. Si l'âge de la pension se situe à 63,3 ans, nos voisins partent en moyenne à la retraite à l'âge de 60,8 ans, et en profitent pendant 24,8 ans. Ils sont suivis de près par les Espagnols. S'ils partent un peu plus tard à la retraite (61,7 ans), celle-ci dure 24,15 ans, "les résidents espagnols ayant généralement l'une des espérances de vie les plus élevées en Europe". Le podium est complété par la Grèce, les travailleurs tirant leur révérence à 60,85 ans, pour profiter d'une retraite longue de 24,1 ans.

Viennent ensuite le Luxembourg et... la Belgique en cinquième position. Chez nous, Si l'âge légale de la pension se trouve toujours à 65 ans, les travailleurs démarrent leur retraite à l'âge de 61,05 ans, et ce pour une durée de 23,3 ans.

Le premier pays hors Europe est l'Australie, en neuvième position, avec une retraite moyenne d'une durée de 21,55 ans.

Les Indonésiens, les moins bien lotis

A l'autre extrémité du tableau, c'est l'Indonésie qui occupe la 47ème et dernière place des pays analysés. Alors que l'âge légal de la pension est fixé à 56 ans, les travailleurs quittent effectivement le monde du travail à... 72,5 ans ! En moyenne, la retraite des travailleurs dure donc seulement 10,1 ans. C'est d'ailleurs la même chanson en Inde, avec une pension effective (66,05 ans) bien au-delà de l'âge légal fixé (58 ans), et une retraite d'à peine 14,15 ans. La Corée du Sud fait à peine mieux, avec une retraite moyenne de 14,6 ans : alors que la pension légale est fixée à 61 ans, les citoyens travaillent en moyenne jusqu'à 72,3 ans.

© comparethemarket





A noter que des différences existent, dans chaque pays, entre les hommes et les femmes (voir tableau détaillé ci-dessus). Ainsi, au Chili, si la retraite d'un homme durera 14,7 ans, celle d'une femme se prolongera jusqu'à 19,7 ans, les hommes restant actifs plus longtemps sur le marché de l'emploi. En Belgique, la retraite des femmes est également quatre ans plus longue (25,5 ans) que celles des hommes (21,1 ans).