L'Autorité bancaire européenne a publié mercredi son rapport sur les hauts revenus pour 2019. L'analyse montre qu'en 2019, 4 963 personnes travaillant pour des banques de l'UE ont reçu une rémunération de plus d'un million d'euros, ce qui est en grande partie identique à 2018.

En Europe, près de 5 000 banquiers ont touché un montant d'au moins un million d'euros en 2019. Chez nous, 17 banquiers belges ont gagné plus d'un million d'euros en 2019.

Les banques sont obligées depuis plusieurs années de déclarer les salaires qu'elles versent au-delà d'un million d'euros. Une obligation mise en place à la suite de la crise financière, au cours de laquelle des salaires variables ont encouragé les banquiers à prendre des risques importants. Par conséquent, les banques doivent déclarer non seulement les montants, mais aussi la composition des salaires et le type d'emploi des hauts revenus. L'hypothèse est que cette transparence empêchera les banques de payer des récompenses excessives.

Avec 17 hauts revenus, les banques belges ont une politique salariale assez modeste dans un contexte européen. Le pays qui compte le plus de hauts revenus est le Royaume-Uni avec 3 519 banquiers qui touchent plus d'un million d'euros par an.

Dans des pays de taille similaire à la Belgique, le chiffre est considérablement plus élevé. Les Pays-Bas comptent 37 hauts revenus dans le secteur bancaire, l'Autriche 38, le Danemark 31 et la Suède 27. Même au Luxembourg, il y a 22 hauts revenus.

Le banquier le mieux rémunéré de Belgique a touché un salaire de 3,7 millions d'euros en 2019, selon le rapport. En Grande-Bretagne, le banquier le mieux payé a gagné 64,8 millions d'euros. En Allemagne, le salaire du banquier le plus élevé était de 16,2 millions d'euros, en France de 12,6 millions d'euros.