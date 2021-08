Accueil Economie Conjoncture Les crèches, le chaînon manquant pour stimuler le taux d’emploi en Wallonie Pour améliorer le taux d’emploi en Wallonie, une partie de la solution se trouverait au niveau des crèches et de l'accueil des enfants. © Shutterstock François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Une étude de l’économiste Stijn Baert, spécialiste du marché du travail (Ugent) le mettait en évidence la semaine dernière : afin de résoudre en partie le problème des métiers en pénurie, et combler le grand nombre de postes vacants, il faut investir davantage dans des services de garde d’enfants plus accessibles et plus...