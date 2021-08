Dans quels magasins se faire vacciner à Bruxelles ?

La Région de Bruxelles-Capitale accuse toujours un certain retard au niveau de la vaccination par rapport à la Flandre et à la Wallonie. Pour le combler, la fédération du commerce et des services Comeos va lancer dès le 30 août "une campagne de vaccination à grande échelle dans un certain nombre de magasins à Bruxelles", informe l'organisme.

Si Comeos rappelle que "les autorités bruxelloises ont tout mis en œuvre pour donner à chacun la possibilité de se faire vacciner", elle explique que le taux de 60 % d'adultes entièrement vaccinés reste insuffisant. Un taux qui peut s'expliquer par "le fait que divers groupes de population sont difficilement, voire pas, atteignables". Elle a donc décidé d'apporter sa pierre à l'édifice en proposant la vaccination dans plusieurs commerces répartis à travers Bruxelles. "Avec nos magasins, nous touchons la plupart des gens car tout le monde fait du shopping. C'est pourquoi, en tant que plus grande organisation sectorielle, nous n'allons pas rester sur la touche, mais contribuer activement à la campagne de vaccination", analyse Dominique Michel, CEO de Comeos.

Quatre enseignes se joignent à l'action

"Comeos lance une campagne de vaccination à grande échelle dans quatre enseignes, en collaboration avec la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Il y aura soit un bus de vaccination sur le parking, soit une équipe médicale présente dans le magasin. Les clients recevront un vaccin de Johnson&Johnson (1 dose suffit pour être totalement protégé)", informe encore l'organisme dans un communiqué.

Les magasins partenaires sont Action (du lundi au jeudi, à Molenbeek puis Anderlecht), Ikea (vendredi et samedi, Anderlecht), Primark (du mercredi au vendredi, Ixelles) et Carrefour (du lundi au vendredi, Evere et Auderghem)