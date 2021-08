L'Ever Given, à l'origine du blocage du canal de Suez, attendu au port d'Anvers

Le porte-conteneurs Ever Given, à l'origine de l'impressionnant blocage du canal de Suez en mars, devrait accoster au port d'Anvers le 24 décembre, indiquait le magazine Flows, spécialisé dans le transport. La structure belge sera le premier port de déchargement nord-européen visité par le géant des mers après sa réparation. Actuellement, le navire fait route vers le port chinois de Qingdao, où il sera remis en état. Il y est attendu le 17 septembre.

Selon le planning actuel, le porte-conteneurs sera remis en service par le CES d'Evergreen le 15 novembre. Après plusieurs arrêts dans des ports chinois, à Singapour et au Sri Lanka, il se rendra au Pirée (Grèce) puis à Anvers, où il est attendu en date du 24 décembre. Il reprendra ensuite la route à destination d'Hambourg le 26 décembre.

En mars, l'Ever Given avait bloqué la circulation dans le canal de Suez pendant six jours. Ce faisant, il avait paralysé 422 bateaux transportant pas moins de 26 millions de tonnes de marchandises. Les autorités égyptiennes avaient par la suite retenu le navire durant trois mois. En cause : une bataille judiciaire entre ses propriétaires et l'autorité du canal de Suez autour des dédommagements à payer à la suite de cette paralysie.

Le navire géant avait finalement pu rejoindre le port de Rotterdam le 29 juillet. Après un arrêt au Royaume-Uni, il avait pris la route de la Chine et traversé le canal de Suez dans l'autre sens le 20 août, sans encombre cette fois.