Le prix de l'aluminium atteint des sommets

En raison de la forte demande consécutive à la reprise économique après la crise sanitaire, le prix de l'aluminium est à son plus haut niveau depuis plus de trois ans. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement auraient également leur rôle à jouer dans cette augmentation. Sur le marché des métaux de Londres, le prix de l'aluminium est monté jusqu'à 2.629 dollars par tonne, soit 2.237 euros. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis avril 2018. En raison de la forte demande en voitures et d'autres biens de consommation, le prix de l'aluminium a progressé cette année de 32 %.

En outre, un incendie dans une grande usine de traitement de l'aluminium en Jamaïque a également joué un rôle dans la hausse du prix. La Chine, premier producteur mondial de ce métal, pourrait également réduire sa production d'aluminium afin de diminuer ses émissions.