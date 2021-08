Le télétravail reste recommandé pour les services publics fédéraux situés à Bruxelles

Vendredi dernier, le comité de concertation levait la "forte recommandation" de télétravail, un assouplissement également d'application pour les services publics fédéraux. Cependant, il a été annoncé que cette mesure ne s'appliquerait pas encore à la Région bruxelloise.

Pour clarifier la situation, la ministre fédérale de la Fonction publique Petra De Sutter a transmis une nouvelle circulaire contenant des recommandations spécifiques pour les services publics fédéraux situés en Région de Bruxelles-Capitale. Il y est mentionné que le télétravail reste fortement recommandé à Bruxelles et que se couvrir la bouche et le nez avec un masque buccal reste obligatoire dans les espaces publics.

En ce qui concerne l'organisation d'événements et de journées de retour, les règles fixées dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 - dont une version adaptée entrera en vigueur le 1er septembre 2021 - restent applicables.

La circulaire, comme le nouvel arrêté ministériel, entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2021.

D'après les dernières statistiques, le pourcentage de télétravailleurs au sein de tous les services publics fédéraux affichait encore une moyenne supérieure à 86 % à la mi-juillet.

"Dans l'attente du retour à une situation de travail plus normale, où l'objectif est d'atteindre une moyenne de deux jours de télétravail par collaborateur et par semaine, des conditions préalables importantes telles qu'une indemnité de télétravail, du matériel ergonomique, le droit à la déconnexion et un plan pour plus de résilience psychologique sont déjà en cours d'élaboration", ajoute la ministre.