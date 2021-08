La Grèce pour la première fois destination de vacances numéro un

La Bulgarie (5 %), l'Italie (4 %) et le Portugal (3 %) complètent le top 5 des destinations de vacances en avion les plus populaires.

La Grèce a dépassé l'Espagne comme destination de vacances la plus populaire. C'est ce que rapporte l'organisation de voyages TUI, qui porte un regard satisfait sur les vacances d'été. Les conditions de voyage étaient plus favorables cette année que l'été dernier, où il n'y avait pas encore de vaccin contre le coronavirus. Néanmoins, les chiffres restent bien inférieurs à ceux de 2019, avant la pandémie. Les réservations ont démarré plus tard en raison des restrictions de voyage jusqu'au 19 avril et la hausse progressive du taux de vaccination a entraîné une vague dynamique de réservations de dernière minute.

TUI a enregistré près de trois fois plus de réservations qu'en 2020, mais seulement la moitié du nombre de 2019. Le fait que moins de personnes que d'habitude aient réservé un voyage est dû aux codes de couleur en constante évolution et à l'incertitude qui y est associée, ainsi qu'aux conseils de voyage négatifs pour les destinations non européennes. En conséquence, les réservations pour des pays de vacances populaires tels que la Turquie, la Tunisie, l'Égypte ou la République dominicaine ont dû être systématiquement annulées plusieurs semaines avant le départ.

Rhodes, Majorque ou la Crète

Les destinations européennes ont été extra populaires en conséquence et il y a même eu plus de réservations pour ces pays qu'en 2019. Rhodes a été la destination la plus populaire cet été, suivie de Majorque, de la Crète, de Kos et de Tenerife. Pour la première fois, la Grèce a été la première destination de vacances de cet été, notamment parce que les îles grecques ont pu maintenir le code vert ou orange plus longtemps que les autres pays. Parmi les clients de TUI, 46 % se sont rendus en Grèce et 39 % en Espagne. La Bulgarie (5 %), l'Italie (4 %) et le Portugal (3 %) complètent le top 5 des destinations de vacances en avion les plus populaires.

À noter que pour le troisième été consécutif, les Belges dépensent davantage pour leurs vacances, avec une moyenne de 1 239 euros par personne contre 1 165 euros en 2019, et réservent dans le même temps des séjours de plus en plus courts - 8 nuits en moyenne contre 9 nuits en 2019. Pour la première fois, autant de voyageurs sont partis en juillet qu'en août alors que juillet est habituellement le principal mois de vacances. L'attente d'une vaccination complète peut avoir joué un rôle important à cet égard, selon le TUI.

Pour les vacances en voiture, avec cette année encore 30 % de réservations en moins par rapport à l'année de pointe 2019, la France reste le pays le plus populaire avec une réservation sur trois. Un nombre record de 19 % des voyageurs de TUI ont réservé des vacances sur la côte belge ou dans les Ardennes. L'Autriche (15 %), l'Allemagne (12 %) et l'Italie (8 %) complètent le top 5.