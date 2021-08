Un peu trop d'eau dans le vin des Belges : avec le mauvais temps, la consommation de rosé a chuté de 300 000 bouteilles cet été

Un rosé bien frais sous un beau soleil d'été, voilà une combinaison qui fait généralement mouche. Pas de chance pour les Belges, la météo n'était pas au rendez-vous pour l'été 2021, limitant drastiquement le nombre de barbecues et autres sorties en terrasse.

Cet été humide - "le plus pluvieux depuis 1833" - n'a pas été sans conséquence sur la consommation de vin rosé, explique la chaîne de magasins Aldi dans un communiqué. "À cause du temps morne, on a bu plus de 300 000 bouteilles de rosé en moins – converties en unités de 75 cl – par rapport à l'été 2020."

Une tendance surprenante quand on sait, sur la base d'une enquête menée par iVOX, que"72 % des répondants ont mentionné le rosé comme vin d'été ultime. Pour les jeunes, le rosé est même le vin favori par excellence", précise encore Aldi.

"La météo a joué un rôle clé dans le choix du consommateur. Nos clients ont choisi le rosé remarquablement moins souvent par rapport aux autres types de vin cet été. Le rosé en cubi, pourtant un grand succès l'année dernière, n'a pas poursuivi son élan", détaille John Van De Walle, Category Manager Wine chez Aldi.

D'un été rosé vers un automne rouge

Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, ce sont vers les autres couleurs vinicoles que vont désormais se tourner les consommateurs. "Nous élargissons temporairement notre gamme de vin avec 25 références supplémentaires à partir du 1er septembre lors de notre Foire aux vins", précise d'ailleurs John Van De Walle. "A l'approche de l'automne, nous offrirons une large sélection de vins rouges : plus de la moitié de notre gamme supplémentaire temporaire se constitue de références rouges."