Accueil Economie Conjoncture Les principales mesures de soutien "Corona" probablement prolongées jusque fin décembre Il y a un consensus au sein de la majorité. Le feu vert pourrait être donné en kern ce vendredi, après avoir reçu l'estimation budgétaire, qui devrait se chiffrer en centaines de millions d'euros. © Belga François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





On le sait, la pile des dossiers à régler ces prochains mois par la Vivaldi est élevée. Très élevée. Réformes des pensions, du marché du travail, de la fiscalité, politique migratoire, etc. Mais tout au-dessus de la pile, il y aussi et surtout la prolongation éventuelle de la plupart des mesures de soutien pour les secteurs sinistrés par la crise sanitaire. Le virus est encore là, et si les mesures de restriction...