L'inflation dans la zone OCDE augmente à 4,2 % en juillet : les résultats par pays

L'inflation annuelle dans la zone OCDE a augmenté à 4,2 % en juillet 2021, comparé à 4 % en juin. Dans la zone euro, la statistique est de 2,2 % pour le mois de juillet, nettement inférieure à celle de l’ensemble de la zone OCDE, et notamment à celle des États-Unis (5,4 %).

Toujours dans la zone OCDE, l'inflation des prix de l'énergie a atteint 17,4 % en juillet, contre 16,9 % en juin, et celle des prix des produits alimentaires a augmenté à 3,1%, contre 1,9% en juin. Si l'on exclut ces deux secteurs, l’inflation annuelle de l'OCDE a été stable à 3,1 %.

Données par pays

En Allemagne, l'inflation annuelle a cru en juillet (3,8 % après 2,3 % en juin), reflétant en partie l'effet de base dû à la baisse temporaire de la TVA. De même au Canada (3,7 % après 3,1 %) et en Italie (1,9 % contre 1,3 %).

© OCDE

Par ailleurs, l'inflation annuelle a été stable à 5,4 % aux États-Unis après six mois consécutifs de hausse, tandis qu'elle a ralenti au Royaume-Uni (2,1 % contre 2,4 %) et en France (1,2 % contre 1,5 %). Le nouvel Indice des Prix à la Consommation (IPC) du Japon en base 2020 montre une poursuite de la déflation générale des prix de 0,3 %, mais à un rythme plus lent qu'en juin (-0,5 %).

Enfin, une estimationd’Eurostat pour août 2021 dans la zone euroindique une forte hausse de l’inflation annuelle, ainsi que de l’inflation hors alimentation et énergie à 3,0 % et 1,6 %.