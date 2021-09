Trois semaines après la prise de contrôle des talibans, une première compagnie aérienne afghane annonce la reprise de ses vols

Une première compagnie aérienne afghane, Ariana afghan airlines, a annoncé vendredi à l'AFP la reprise de ses vols domestiques, près de trois semaines après la prise de contrôle du pays par les talibans.

"Nous avons reçu le feu vert des talibans et des autorités de l'aviation et nous prévoyons de reprendre les vols aujourd'hui", a déclaré à l'AFP Tamim Ahmadi, un cadre de la compagnie nationale à AFP. Ariana dispose d'une très petite flotte d'aéronefs souvent vétustes. Elle est interdite de vol aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.