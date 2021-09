Accueil Economie Conjoncture Les achats en ligne des Belges profitent surtout aux sites étrangers : "Si on ne fait rien, on va perdre 26 000 emplois d'ici 2025" Une situation intenable pour le patron de Comeos qui demande une réforme du marché du travail. © Kurt Desplenter/Belga Raphaël Meulders Journaliste service Economie

Avec 550 000 emplois, le secteur du commerce est l'un des plus importants de notre pays. "On est une machine à créer de l'emploi, et ce pour tous les profils", explique Dominique Michel, le patron de Comeos, l'association qui représente...