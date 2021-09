Les Belges ont plus souvent droit à une voiture de société dans 4 secteurs spécifiques

D'après une nouvelle étude de SD Worx réalisée en 2020 auprès de 21 000 clients, moins d’un quart des travailleurs disposent d’un véhicule de société, 23 % très précisément, et plus de la moitié se rendent sur leur lieu de travail avec leur propre véhicule.

A noter que près de 60 % des voitures de société sont un avantage proposé par des PME jusqu’à 250 travailleurs, et c'est dans les organisations qui possèdent entre 100 à 249 travailleurs, que la probabilité de jouir d'un véhicule de ce type est la plus importante (31,48 %).

Les PME indiquent que, dans 75 % des cas, il s’agit d’une voiture de fonction nécessaire au travail. Toutefois, 10,7 % des entreprises ne souhaitent plus proposer ce type d'avantage pour les nouveaux contrats.

Secteurs privilégiés

En outre, quatre secteurs spécifiques sont plus enclins à proposer un tel avantage : le commerce de gros et de détail (19,40 %), les activités professionnelles, scientifiques et techniques (18,15 %), l'industrie (16,86 %) et l'information et la communication (14,80 %).

D’autres secteurs prévoient également une voiture de société. Dans les services financiers et assurances, 39 % des employés ont une voiture, 37 % dans les services d’utilité publique et 29 % dans le secteur de la construction.

Chez les employés, la probabilité d'avoir une voiture de fonction (30 % des travailleurs) est plus élevée que chez les ouvriers par exemple, qui bénéficient plus souvent d’un remboursement pour les trajets domicile-lieu de travail effectués avec leur propre voiture (7 ouvriers sur 10).

Finalement, 51 % des actifs belges se rendent au travail avec leur propre véhicule. "En moyenne, un travailleur sur deux reçoit une contribution de l'employeur pour venir travailler avec sa propre voiture, même si cela dépend à nouveau fortement du secteur", précise et conclut SD Worx.