Philippe Defeyt plaide pour "un régime unique de pensions, avec les mêmes règles pour tous"

Cessons les divisions et instaurons un régime unique, plaide Philippe Defeyt.

Le débat sur la prochaine réforme des pensions est tendu entre la gauche et la droite. Cette façon de dresser les catégories de pensionnés les unes contre les autres (salariés, chômeurs, fonctionnaires, indépendants…) a le don d’irriter Philippe Defeyt, économiste à l’Institut pour un développement durable (IDD) et ancien mandataire Écolo. Selon lui, les statistiques de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale montrent que l’on a tort d’opposer les uns et les autres car souvent, il s’agit des mêmes personnes.

Les chiffres portent sur près de 1,7 million de personnes de 65 ans et plus, bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie et vivant en Belgique au 31 décembre 2018. Premier point de son analyse : 38 % des pensionnés cumulent des pensions de deux ou trois régimes différents. Et c'est le cas de 90 % des personnes qui bénéficient (au moins) d'une pension d'indépendant.

"Ces constats rendent totalement décalés, sociologiquement et politiquement, les discours centrés sur les statuts, en opposant les uns aux autres, balance Philippe Defeyt. Pour donner un exemple en lien avec certaines déclarations politiques récentes, il est certain que beaucoup d'indépendants sont concernés par la manière dont on valorise les années de chômage dans le calcul de la pension de retraite. Ces constats renforcent aussi l'idée d'instaurer un régime unique de pensions, avec les mêmes règles pour tous."

Pensionnés et travailleurs

L’économiste pointe également le fait que 6 % des pensionnés ont gardé une activité professionnelle - une proportion qui diminue avec l’âge et est supérieure chez les hommes et chez les bénéficiaires d’une pension d’indépendant - et que 4,5 % des pensionnés (surtout les femmes) ont des revenus à ce point faibles qu’ils peuvent prétendre à bénéficier de la Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées).