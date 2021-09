Depuis le début de l'année 2021, la dette nette totale a augmenté de plus de 16 milliards d'euros.

La dette du gouvernement fédéral a augmenté à plus de 433 milliards d'euros

À la fin du mois d'août, la dette nette de l'État fédéral s'élevait à 433,754 milliards d'euros. En un mois, 3,778 milliards d'euros ont été ajoutés. L'Agence fédérale de la dette l'a annoncé jeudi. Depuis le début de l'année 2021, la dette nette totale a augmenté de plus de 16 milliards d'euros. La dette brute s'est élevée à 456,676 milliards d'euros à la fin du mois d'août, soit quelque 3,85 milliards d'euros de plus qu'à la fin du mois de juillet. Pour la dette nette, les placements et les titres pour compte propre sont déduits du montant brut.

La durée moyenne de la dette du gouvernement fédéral a diminué le mois dernier de 0,16 année pour atteindre 10,22 années. Le taux d'intérêt moyen des instruments de la dette a diminué à 1,56 %.