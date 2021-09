Le meilleur des vins du Plat Pays rassemblé dans le tout premier "Guide des vins belges" : trois vins obtiennent la note maximale

Le nombre de vignerons a considérablement augmenté ces dernières années en Belgique. Il y a aujourd'hui suffisamment de matière pour inventorier dans un livre une partie de la production qui sort de ces vignes et juger de la qualité. Vinopres sort donc son premier "Guide des vins belges 2021", en librairies jeudi.

L'ouvrage reprend 162 vins élaborés par une soixantaine de vignerons. Les breuvages ont été sélectionnés par un jury professionnel composé de journalistes, de sommeliers, de négociants et de cavistes renommés. La dégustation effectuée par le jury a été réalisée à l'aveugle et était organisée par l'équipe du Concours Mondial de Bruxelles. Tous les producteurs belges étaient invités à présenter leurs produits.

Plus de 230 échantillons sont parvenus aux organisateurs. Tous ces vins ont été dégustés mais seuls ceux ayant obtenu une cote d'au moins 2,5/5 ont été repris. Trois vins ont obtenu la note maximale de 5 étoiles et, sans surprise, il s'agit de trois vins effervescents, une spécialité pour laquelle la Belgique a déjà acquis une certaine notoriété.

La Belgique se fait une place dans le monde vinicole

La sélection de ces trois vins est "la preuve de l'excellence des bulles belges, déjà reconnue lors de nombreux concours internationaux", expliquent les auteurs du guide, Baudouin Havaux et Dirk Rodriguez. Ces vins sont le Chant d'Éole Cuvée Réserve Brut (Hainaut), le Genoels-Elderen Zilveren Parel Brut 2014 (Limbourg) et le Ruffus Chardonnay Brut Sauvage (Hainaut). Outre la sélection des 162 vins, le guide fournit des informations sur la viticulture belge et les caves. L'histoire de chaque vigneron est par ailleurs relatée dans l'ouvrage.

Ce premier guide des vins belges "est avant tout un hommage aux viticulteurs belges et une reconnaissance des pionniers qui ont fait de la viticulture belge une réalité. Une activité économique récente dont la Belgique peut être fière", soulignent les auteurs dans leur édito. Le nombre de vignerons en Belgique a augmenté de 25 % en un an, passant de 154 (professionnels et amateurs confondus) en 2019 à 198 l'an dernier. La production totale de vin belge en 2020, 1,853 million de litres, a avoisiné le record de 2018 (1,962 million), selon des données du SPF Économie.