Un vaste réseau criminel ayant dérobé plus de 55 millions d'euros démantelé par la justice européenne

Une opération rendue possible par trois ans d'enquête et la coopération de cinq pays européens.

Après plus de trois années d'enquête, l'Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a annoncé le démantèlement d'un large réseau d'escrocs déployé à l'échelle européenne.

Les criminels en question avaient créé une vaste escroquerie qui leur a permis de subtiliser plus de 55 millions d'euros à un très grand nombre de victimes éparpillées partout en Europe. Grâce à une série de sites web factices, les membres du réseau criminel vendaient de faux produits financiers, actions ou obligations. L'argent réceptionné n'était jamais investi et filait droit dans leurs caisses. Par la suite, un réseau aussi vaste que complexe d'entreprises fictives et de faux agents financiers avait vu le jour à travers l'Europe pour dissimuler l'origine des paiements et des profits.

C'est finalement les efforts joints des autorités allemandes, espagnoles, néerlandaises, suédoises, danoises et la coordination d'Eurojust qui ont permis d'y mettre un terme.

D'importantes saisies de documents, de téléphones et d'argent ont d'ores et déjà eu lieu. "D'autres interrogatoires de suspects et investigations doivent encore être menés. Ils mèneront probablement à de nouvelles actions juridiques et policières dans un avenir proche", détaille Eurojust.