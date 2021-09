Quatre Belges de plus de 40 ans sur cinq souhaitent garder leur emploi actuel jusqu'à la retraite

Si leur emploi est viable, quatre personnes de plus de 40 ans sur cinq aimeraient continuer à travailler dans leur emploi actuel jusqu'à la retraite. C'est la conclusion de l'enquête triennale sur l'employabilité menée par la Fondation Innovation & Travail de la SERV auprès de 13.000 employés et 3.000 entrepreneurs indépendants en Flandre. Les chiffres sont en ligne avec ceux des salariés et des indépendants. Parmi les plus de 40 ans qui ont un emploi rémunéré, 81,1 % déclarent qu'ils considèrent qu'il est possible de conserver leur emploi actuel jusqu'à la retraite, tandis que le chiffre pour les indépendants est de 84,9 %.

Ceux qui sont prêts à continuer à travailler jusqu'à l'âge de la retraite veulent le faire parce que leur emploi offre suffisamment de possibilités d'apprentissage, les maintient motivés, ne provoque pas trop de stress professionnel et offre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si l'une de ces caractéristiques de maniabilité est mise à mal, l'enthousiasme plonge. C'est le cas tant pour les salariés flamands que pour les entrepreneurs indépendants.

Les principaux facteurs qui empêchent les gens de continuer à travailler jusqu'à leur retraite sont la pression excessive du travail, les tensions émotionnelles ou physiques, mais aussi le manque de variété dans le travail, le manque d'indépendance et une mauvaise relation avec le manager.