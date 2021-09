Vaccinés ou non, quelles différences pour les travailleurs sur le lieu de travail?

La progression de la vaccination et la diminution des répercussions de l'épidémie de Covid-19 sur notre société conduisent à un retour progressif des travailleurs vers leur lieu de travail. Un retour qui pose de nombreuses questions, tant pour les employés que les employeurs, vis-à-vis de la vaccination : comment jongler avec des personnes vaccinées, et d'autres ne l'étant pas ?

Pas d'obligation vaccinale ou de certificat

Il est d'ores et déjà établi qu'un employeur ne peut aucunement imposer le vaccination à ses travailleurs. "A l'heure actuelle, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire et se fait donc sur une base volontaire. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prévu pour certains autres vaccins, le code du bien-être au travail ne prévoit pas, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19 et ce, quelle que soit la fonction ou la catégorie professionnelle du travailleur", clarifie Catherine Legardien, Legal Expert chez Partena Professional.

Dans le même ordre idée, un employeur ne peut exiger aucun document de type statut vaccinal ou certificat de vaccination (Covid Safe Ticket). "L'état de vaccination d'une personne est une donnée de santé. Les données de santé sont une catégorie particulière de données à caractère personnel. Le RGPD interdit le traitement de données de santé, à moins qu'une disposition légale ne le permette ou que le consentement libre et explicite de la personne concernée ne soit donné", complète Catherine Legardien.

Si l'employeur venait toutefois à être au courant du statut vaccinal de certains travailleurs, il ne peut pas interdire l'accès aux bureaux à une personne qui ne serait pas vaccinée.

Deux poids, deux mesures selon l'état de vaccination ?

Dans la vie entrepreneuriale quotidienne, les patrons doivent encore une fois mettre tout le monde sur un pied d'égalité : accorder des primes à un travailleur vacciné ou licencier une personne qui ne l'est pas sont autant de pratiques non autorisées.

"Pour que la distinction opérée par l'employeur sur la base du statut vaccinal du travailleur ne soit pas considérée comme une discrimination (interdite), il faut qu'elle soit justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. S'il peut être admis qu'une différence de traitement entre travailleurs vaccinés et travailleurs non-vaccinés puisse se justifier par un but légitime (protection des travailleurs, des clients, des patients, etc., continuité de l'activité économique de l'entreprise), les moyens pour réaliser ce but pourront toutefois difficilement être considérés comme étant nécessaires", détaille encore Catherine Legardien.

Face à cette impossibilité de savoir si les employés sont vaccinés ou non, les employeurs sont donc tenus de continuer à mettre toutes les mesures préventives en place sur le lieu de travail (protections et distanciation sociale notamment). "Le guide générique et les guides sectoriels (qui fournissent un cadre afin de garantir que les activités puissent reprendre dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles) ne font en effet aucune distinction entre les travailleurs vaccinés et les travailleurs non-vaccinés."