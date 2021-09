James Bond va-t-il sauver les cinémas de la pandémie ?

La chaîne de cinémas haut de gamme Everyman espère que la sortie du très attendu nouveau James Bond la semaine prochaine fera remonter ses ventes au niveau d'avant la pandémie, a-t-elle indiqué jeudi.

Le groupe a déjà vu ses ventes de billets retrouver 80 % du niveau d'avant le Covid depuis la pleine réouverture de ses salles le 21 juillet. Et il espère beaucoup de l'arrivée le 30 septembre sur les écrans britanniques (et belges) de "Mourir peut attendre".

La sortie du dernier opus de cette saga, l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma, avait été repoussée d'un an et demi à cause de la pandémie et de la fermeture des salles pendant des mois en 2020 et 2021, avec également des restrictions sanitaires sur les ventes de sièges.

Les chaînes de cinéma britanniques comptent se refaire une santé non seulement grâce au célèbre agent de sa Majesté mais aussi avec des titres très attendus comme "Dune" de Denis Villeneuve ou une suite de la saga "Matrix" au cours du quatrième trimestre.

Pertes de 9,2 millions de livres

Everyman a encore perdu 9,2 millions de livres avant impôts au premier semestre, après 22,2 millions sur l'année 2020. L'action du groupe était en hausse de 5 % jeudi à la Bourse de Londres et celle de la chaîne Cineworld de 3,16 %.

"Vu la manière dont le secteur a été secoué par la pandémie, les chaînes de cinéma ont un besoin désespéré de gros titres à succès et l'attrait de James Bond devrait donner un coup de fouet aux achats de billets", remarque Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

"Mais il n'est pas du tout certain que Bond sera en mesure d'apporter ce bol d'air", ajoute-t-elle, soulignant que les chaînes font tout pour profiter d'une fenêtre d'exclusivité des salles qui se réduit par rapport à leur sortie sur les sites de streaming.

Elle note aussi que les chaînes de cinémas tentent d'accroître leur rentabilité en proposant des visionnages en 4D ou des projections VIP avec des thèmes tels que "habillez-vous comme Bond", pour tenter de faire sortir les spectateurs de leurs salons.