Le champagne pourra-t-il encore être vendu comme tel en Russie ? Un moratoire sur la loi controversée est envisagé

La France "espère" obtenir sous peu un moratoire sur la récente loi russe empêchant le champagne d'utiliser son propre nom en alphabet cyrillique, mais les professionnels de cette appellation d'origine protégée restent pour l'instant prudents sur la portée réelle de la mesure attendue.

La Russie n'a pas communiqué à ce sujet jusqu'à présent. Mais entre Paris et Moscou, l'heure semble être à l'apaisement après un coup de colère français qui faisait suite à l'adoption le 2 juillet d'une modification de la loi viti-vinicole russe.

Cette loi oblige désormais les distributeurs de champagne à troquer le titre prestigieux de "champagne" contre celui de "vin pétillant" sur la contre-étiquette des bouteilles écrite en cyrillique, réservant la dénomination "Champanskoïe" aux producteurs russes de vins pétillants.

"Nous sommes en discussion depuis plusieurs semaines maintenant avec les autorités russes", qui sont "dans un état d'esprit positif, constructif" sur cette question, a indiqué le ministre délégué en charge du Commerce extérieur Franck Riester à la chaîne France 2. Elles "travaillent à un moratoire par rapport à cette loi qui empêche très clairement le champagne d'utiliser en alphabet cyrillique le mot champagne".

"Ce n'est pas quelque chose d'acceptable et nous travaillons avec eux d'une façon très positive. J'espère que nous pourrons avoir une bonne nouvelle dans les heures ou les jours qui viennent d'un moratoire sur cette loi qui ne correspond pas au droit en matière d'indication géographique", a-t-il poursuivi.

Vent d'incertitude sur le marché du champagne

Cette disposition de la loi avait suscité cet été une forte indignation des producteurs et distributeurs de champagne, soucieux de protéger leur appellation d'origine protégée, ainsi que les vives protestations de plusieurs ministres français.

Dans une lettre du 30 juillet adressée au ministre russe de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov, et dont l'AFP a obtenu copie, Franck Riester a fait valoir que les "incertitudes" liées à la modification de la législation russe "perturbent fortement les exportations et la commercialisation des vins et spiritueux français en Russie car elles conduisent les clients russes à arrêter les commandes et expéditions dans cette période critique d'activité de préparation des fêtes de fin d'année".

Dans cette missive, le ministre réitérait la demande française du 19 juillet de "suspendre temporairement, dès que possible, et au moins pour une année l'application de la loi" afin "d'éviter tout blocage dans les échanges dans cette période cruciale".

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, qui a rencontré le vice-ministre russe de l'Agriculture Sergueï Levine en marge du G20 agricole à Florence, avait twitté le 18 septembre avoir abouti avec lui "à une méthode de travail pour clarifier la nouvelle loi viticole russe et trouver une solution à la situation actuelle que subit le champagne".

Un marché à près de deux millions de bouteilles par an

Début juillet, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) avait conseillé aux producteurs de suspendre temporairement leurs exportations vers la Russie en réaction à cette nouvelle disposition de la loi. Le 11 septembre, il s'est prononcé pour la reprise des expéditions vers la Russie à partir du 15 septembre.

La Russie est le 15e marché d'exportation du champagne avec 1,8 million de bouteilles vendues en 2019, ce qui représente 1,5 % des exportations, selon le CIVC.

Mais l'heure n'était pas encore à l'euphorie jeudi dans le monde champenois.

"On accueille avec beaucoup d'intérêt le signe positif d'un moratoire à venir. Maintenant il faut comprendre sa portée et pour l'instant les choses ne sont pas complètement évidentes pour nous, en particulier sur son champ d'application", souligne un acteur de la filière qui a préféré garder l'anonymat. "Nous attendons des clarifications."

La Russie est, avec les États-Unis ou Haïti, un des Etats à ne pas reconnaître l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "champagne" malgré une vingtaine d'années de discussions.