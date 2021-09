Accueil Economie Conjoncture "Le risque nucléaire ne disparaît pas avec l’arrêt de la centrale" Mycle Schneider est un consultant indépendant, critique vis-à-vis de l’énergie nucléaire. ©D.R. Laurent Lambrecht

Il nous livre son opinion sur les risques inhérents au démantèlement des centrales et à la gestion du combustible irradié. "On imagine souvent que le plus gros risque d'accident nucléaire consiste en une fusion du cœur du réacteur, déclare-t-il. Mais le pire qui puisse arriver est un accident dans une piscine...