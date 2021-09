Accueil Economie Conjoncture L’excellence belge récompensée à Euroskills Graz L’équipe belge au championnat européen des métiers décroche 4 médailles. La robotique, la cuisine, la technologie automobile et la mécatronique à l’honneur. Solange Berger Journaliste au service Economie





Cela fait longtemps qu’ils s’y préparent, avec une compétition deux fois déplacée à cause du Covid, mais voilà, ils l’ont fait et s’y sont même distingués. L’heure est au soulagement, aux félicitations, à la joie pour certains, à la déception pour d’autres. La 7e édition du championnat européen des métiers techniques et manuels s’est achevée ce dimanche à Graz, en Autriche,...