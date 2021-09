Les banques européennes pourraient très vite à nouveau verser des dividendes

Les banques de la zone euro seront autorisées à reprendre le versement de dividendes à partir d'octobre, si leur situation financière le permet. La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé en juillet qu'elle ne prolongerait pas la règle du qui interdisait temporairement le versement de dividendes et le rachat d'actions. Toutefois, les banques doivent encore faire approuver leurs plans "dans le cadre de la surveillance normale". La BCE appelle également les banques à rester prudentes.

Les banques centrales des États-Unis et du Royaume-Uni ont également décidé d'abolir des règles similaires.

Pendant la crise du coronavirus, les banques ont été invitées à détenir le plus de capital possible comme tampon, au cas où les entreprises et les ménages seraient incapables de rembourser leurs prêts. Cependant, grâce en partie au soutien généreux des gouvernements, cela ne s'est pas avéré être le cas.