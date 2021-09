Les salaires des fonctionnaires vont augmenter le 1er octobre

En octobre, les salaires des fonctionnaires augmenteront de 2 %. Cela est dû à une forte inflation, qui a entraîné un dépassement de l'indice pivot. Dans le secteur privé, les salaires augmentent plus tard.

En août, l'inflation - le taux d'augmentation des prix à la consommation - s'est accélérée pour le septième mois consécutif. À 2,73 %, elle était même à son plus haut niveau depuis mars 2019. En conséquence, l'indice pivot a été dépassé plus tôt que prévu. En raison de ce dépassement, les prestations sociales et les pensions ont déjà été augmentées de 2 % en septembre. Les salaires dans le secteur public suivront en octobre. Ceux qui travaillent dans le secteur privé devront faire preuve d'un peu plus de patience, en fonction de la convention collective de travail du secteur. Certains secteurs indexent les salaires à une date fixe chaque année, d'autres ajustent les salaires mensuellement ou trimestriellement.