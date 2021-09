Au programme, diverses activités (animations, spectacles de rue...) seront proposées par les villes, communes et associations de commerçants.

Les 2 et 3 octobre, le Week-end du client espère redonner aux Belges le goût du shopping

Le Weekend du client aura lieu cette année du 2 au 3 octobre et aura pour grand objectif de ramener les consommateurs dans les magasins. En effet, comme le démontre une enquête de l'Union des classes moyennes (UCM), Unizo et Comeos, la majorité des consommateurs n'ont pas encore retrouvé leurs habitudes de shopping depuis le début de la crise sanitaire. Selon les chiffres de l'enquête, publiés mardi, 43 % des consommateurs n'ont pas retrouvé leurs habitudes de shopping depuis la réouverture des magasins. "Ils sont freinés par les mesures sanitaires et par la crainte du virus", explique l'UCM. Cependant, la crise a également entrainé plusieurs tendances, notamment avec le local. En effet, une majorité des consommateurs (deux sur trois) aspire à acheter désormais local pour soutenir les commerçants.

Organisé depuis 2017, le Weekend du client aura donc pour but de "ramener davantage de consommateurs dans les magasins proches de chez eux, pour qu'ils retrouvent le plaisir du shopping", déclare l'UCM. Au total, 14.000 commerçants participeront à la cinquième édition du plus grand évènement commercial du pays.

Au programme, diverses activités (animations, spectacles de rue...) seront proposées par les villes, communes et associations de commerçants. Dans une atmosphère festive, les commerçants participants s'engageront également à offrir aux clients un petit cadeau en remerciement de leur fidélité. La liste complète des participants est disponible sur le site de l'organisation.